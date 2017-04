As encomendas à indústria dos Estados Unidos tiveram avanço de 1,0% em fevereiro na comparação com janeiro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. O resultado em linha com previsão dos analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas aumentaram 0,4% em fevereiro. Caso se retire o setor de defesa, houve alta de 1,2% nas encomendas.

As encomendas à indústria de janeiro foram revisadas de +1,2% para +1,5%.

