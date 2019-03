Encomendas à indústria dos EUA sobem 0,1% em janeiro ante dezembro

As encomendas à indústria dos Estados Unidos subiram 0,1% em janeiro ante dezembro, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 500,48 bilhões, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas à indústria americana caíram 0,2% no mesmo período, marcando a terceira queda consecutiva.

Já desconsiderando-se o setor de defesa, as encomendas subiram 0,2% em janeiro ante o mês anterior.

O dado mensal de dezembro foi revisado para cima, de alta de 0,1% para ganho de 0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.