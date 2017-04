Empresas instaladas no Living Lab captam investimentos internacionais

Das dez empresas instaladas no Living Lab MS, duas receberam aportes com recurso internacional este ano. A Automobi é uma delas. Com 12 membros, já funciona há dois anos e promove uma conexão direta entre oficinas e concessionárias com donos de veículos para realizar manutenções, por meio de uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente voltada para o segmento automotivo.

De acordo com Davi Barboza, um dos integrantes da Automobi, nos últimos três meses a empresa conquistou mais de 60 novos clientes e passou por uma grande evolução. “Fechamos uma rodada de investimentos e estamos captando meio milhão em recursos de investidores de Campo Grande, Curitiba, São Paulo e até de fora do país”.

A empresa possuía um escritório próprio e se mudou para o Living Lab buscando alteração para um ambiente horizontal e singular. Davi conta que realizou mais de 6 mil serviços em 2016. “Estamos em um momento de ampliação, com um crescimento de 15% mês a mês. Nos próximos 18 meses, queremos alcançar um faturamento de R$ 20 a R$ 25 milhões”.

Gastronomia, inovação e tecnologia

O Dinneer, que integra pessoas procurando novas experiências gastronômicas com anfitriões que oferecem almoços e jantares exclusivos em suas próprias residências, também conseguiu um aporte para investir e obter mais resultados. Presente em 48 países, a plataforma tem cerca de 4 mil usuários ativos e, nos últimos quatro meses identificou um aumento de 120% no número de reservas.

Raphael Jara, diretor de operações da empresa, explica que o ambiente do Living Lab possibilitou uma organização que impulsionou o desenvolvimento do Dinneer. “Nós tínhamos muitos problemas operacionais e o clima propício para a cultura organizacional foi uma grande vantagem”.

Segundo ele, os ganhos alcançados são fruto de um posicionamento profissional e uma busca persistente por resultados. “Nós colocamos a mão na massa. Aprendemos a vender no Brasil, a fazer parcerias com marcas. O mundo já conhece o Dinneer, agora queremos fazer com que se apaixonem por ele”.

Começar a investir

No dia 4 de abril, às 19 horas, acontece no Living Lab (Rua Brasil, 205 – Centro) a palestra “O que é investimento anjo”, com Carlos Santana, representante regional da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação brasileiro.

Serão abordados temas como a escada de investimentos, perfil de negócios, os setores mais demandados, a importância do investimento anjo e o pitch vencedor. As inscrições podem ser realizadas neste link. Para mais informações, envie uma mensagem para o Living Lab.

