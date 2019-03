Empresários continuam otimistas, mas índice de confiança cai em março, diz CNI

A confiança do empresário industrial caiu em março, após uma sequência de quatro meses de alta, seguida de estabilidade em fevereiro. É o que aponta o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) divulgado nesta sexta-feira, 22, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador ficou em 61,9 pontos em março, queda de 2,6 pontos na comparação com fevereiro.

Apesar da baixa no índice, os empresários continuam otimistas. O indicador da pesquisa varia de zero a 100 pontos e, quando estão acima de 50 pontos, indicam otimismo. A CNI destaca ainda que o índice atingido em março ainda é 7,5 pontos acima da média histórica.

De acordo com a pesquisa, a queda do ICEI em março deve-se tanto pela avaliação menos positiva das condições atuais como pelas expectativas menos otimistas. O índice que avalia a expectativa com relação às condições atuais recuou 2 pontos, para 53,6 pontos, mas ainda revela que o empresário percebe melhora nas condições correntes de negócios nos últimos meses, porque está acima dos 50 pontos.

"O empresário percebe que a atividade está mais fraca do que era esperado no fim de 2018. Além disso, o processo de aprovação das reformas para a reativação da economia está se mostrando mais complexo e demorado do que se supunha. Com isso, os efeitos das reformas sobre a atividade vão ficar mais para frente do que previsto anteriormente", avalia o economista da CNI Marcelo Azevedo.

O índice de expectativas recuou 2,9 pontos de fevereiro para março, atingindo 66,1 pontos. A CNI destaca que o índice permanece elevado, bem acima da linha divisória dos 50 pontos, mas ressalta que é o segundo mês consecutivo de queda deste indicador.

De acordo com a pesquisa, entre fevereiro e março, a confiança diminuiu em todos os portes de empresas, segmentos industriais e regiões.

O levantamento foi feito entre os dias 1º e 19 de março, com 2.508 empresas.