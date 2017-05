Empresário dedica tempo ensinando pessoas a operar na Bolsa de Valores

O Brasil encontra-se na 74ª posição no nível de educação financeira do mundo. De acordo com uma pesquisa global sobre educação financeira - a S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey - são considerados educados financeiramente quem consegue demonstrar domínio em pelo menos três dos conceitos financeiros básicos apontados pelo estudo: aritmética, diversificação de risco, inflação e juros compostos. Da população mundial, apenas 33% têm esse domínio.

Vários são os aspectos relacionados à educação financeira, e Uesley Lima, que é especialista no assunto, busca ligação diária com o mercado de ações a fim de ficar ligado às questões de educação finaceira e Bolsa de Valores, incluindo os conceitos financeiros básicos apontados pelo estudo da pesquisa global S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey. Lima é cofundador do Grupo The One - empresa focada na educação financeira que visa ensinar as pessoas, com ou sem experiência, a operar na Bolsa de Valores, conhecer mais sobre o mercado financeiro, apontar boas opções de investimentos e dar dicas importantes de controle de finanças. O método de ensino criado pelo especialista tem feito a diferença para centenas de seus alunos.

Além da especialidade em Educação Financeira, Lima é também trader da Bolsa de Valores, consultor financeiro, palestrante e empresário. Fundou o Grupo The One com o objetivo de trazer para o dia a dia das pessoas conhecimento sólido e simples do maior mercado que existe no mundo e mostrar que com educação financeira, dedicação e disciplina é possível ganhar dinheiro constantemente.

Através de uma linguagem simples, com conteúdo exclusivo e material de alta qualidade, Lima, juntamente ao Grupo The One, está mudando a forma de as pessoas conduzirem seus investimentos e fazendo com que elas criem oportunidades de operar na Bolsa através de uma boa educação financeira. Com base nessa educação, Lima assegura que qualquer pessoa, sem exceção, pode se transformar em um investidor profissional da Bolsa de Valores.

O especialista nomeou o programa de aulas que oferece de "Opere na Bolsa". Ao se cadastrar no programa, o aluno terá acesso a uma área restrita com aulas gravadas, desde as bases do conhecimento até aulas avançadas, além de aulas ao vivo, material didático, operações em tempo real, planilha de controle de resultados e muito mais. São materiais completos sobre a Bolsa de Valores no Brasil. O Opere na Bolsa é um programa de treinamento interativo que ensina passo a passo, com riqueza de detalhes, a caminhada inicial para se operar na Bolsa de Valores.

Mas por que Lima deseja levar conhecimento sobre educação financeira e ensinar pessoas a operar na Bolsa de Valores? "O aluno passará a fazer parte do maior fluxo de dinheiro do planeta. Sem distinção de sua profissão ou origem, a Bolsa tem o poder de nivelar todos ao mesmo patamar, dando as mesmas ferramentas para que consigam conquistar seus sonhos. Através da Bolsa de Valores, o aluno pode ter uma nova fonte de renda que dependa somente do seu esforço, empenho e dedicação", explica o especialista.

Veja Também

Comentários