Empresa que fará modelo de privatização da Cedae é definida em pregão eletrônico

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou nesta manhã (14) o pregão eletrônico para definir a empresa fará o projeto e modelo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). O resultado do leilão deve ser anunciado no fim da tarde, segundo a instituição, para dar tempo de checar a documentação das empresas ganhadoras.

O pregão havia sido cancelado por meio de liminar, em ação impetrada pela Associação dos Profissionais de Saneamento (APS), no início da semana passada, mas o BNDES entrou com agravo de instrumento no plantão de fim de semana do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e conseguiu efeito suspensivo da liminar que impedia a realização do leilão.

A venda da Cedae foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em fevereiro, como uma das contrapartidas para que o governo do Rio de Janeiro receba ajuda financeiro do governo federal.

O BNDES informou que pretende ser sócio minoritário da companhia, após sua privatização, com participação de até 49% das ações e poder de veto, em ação denominada golden share.

Veja Também

Comentários