Empresa pioneira em MS investe no mercado de compra e venda de precatórios

Uma novidade do mercado financeiro está ganhando força em várias praças do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. Trata-se da expansão do mercado de investimento em precatórios, direitos creditórios judiciais de toda sorte e até mesmo disputas de empresas privadas e pessoas físicas. As novidades nessa área não param de surgir, com investidores em busca de retornos maiores.

Esse é o caso da empresa Precatório MS, que negocia precatórios - requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva – em Mato Grosso do Sul. Sob o comando do advogado Leonardo Gasparini Nachif, diretor da Precatórios MS, a empresa atua no ramo de intermediação de compra e venda de precatórios estaduais e municipais.

Em seu quadro de profissionais, especialistas atuam a fim de realizar um bom negócio tanto para quem compra, quanto para quem vende um precatório.

lembrou que o objetivo primeiro da intermediação de precatórios é a segurança de um crédito jurídico previamente definido e depois o deságio da aquisição de títulos concretos de médio e longo prazo. “É um mercado que está em expansão, mas ainda há muita informalidade”, reconhece, explicando que as pessoas que detêm esse crédito não sabem a quem vender. “E as pessoas que querem comprar não sabem a onde procurar”, reforçou.

O especialista detalha que, por isso, montou a Precatórios MS, que é pioneira em Mato Grosso do Sul e única no Estado. “A nossa empresa permite que as pessoas que querem vender, que tem essa liquidez, não querem esperar o recebimento desse precatório, que é decorrente de uma ação judicial transitada em julgada, com o ente público, seja ele municipal, estadual ou federal, que não liquidam essa dívida em dinheiro, eles emitem esse título, que é o precatório, e entra no orçamento do ente público e depois disso as pessoas ficam aguardando até 10 anos para receber”, explicou.

O diretor da Precatórios MS ressalta que investidores que têm dinheiro aplicado no banco e pode aguardar esse tempo estão cada vez mais interessados em comprar precatórios. “Assim, a nossa empresa localiza pessoas que estão vendendo precatórios porque precisam de dinheiro com uma certa urgência para quitar uma dívida ou comprar um bem. Elas preferem ter essa liquidez, vendendo com deságio, para usufruir de imediato desse recurso e é nesse ponto que a nossa empresa entra na negociação, com o detentor desse crédito nos procurando, fazendo um contrato de exclusividade por um período pré-determinado, e nós anunciamos esse precatório junto ao nosso site e também em outras redes da Internet”, relatou.

Leonardo Nachif reforça que as pessoas que procuraram a Precatórios MS para comprar ofertam um valor, que é repassado ao dono do precatório. “Caso não haja a venda, essa pessoa detentora do crédito que nos procurou não precisa pagar nada, mas, caso a venda seja efetuada, ela pagará uma porcentagem sobre o montante. Funciona exatamente como uma intermediação imobiliária”, falou, completando que se trata de uma tendência nacional dos bancos e das financeiras procurem investir nessa área. “É um mercado promissor, tem uma rentabilidade muito maior que a Selic e de outros fundos de investimentos normais dos bancos”, assegurou.

Com um ano de criação e seis meses de pleno funcionamento, a Precatórios MS é a primeira empresa em Mato Grosso do Sul que atua no ramo de intermediação de compra e venda de precatórios estadual e municipal. “Composta por profissionais que atuam há anos nesse segmento, visamos realizar um bom negócio, tanto para quem compra, quanto para quem vende um precatório”, detalhou Leonardo Nachif.

O trabalho de intermediação de créditos feita pela Precatórios MS consiste em garantir a clareza dos negócios, viabilizando um valor atrativo, tanto para o investidor quanto para o detentor do crédito, a fim de que se consolidem seus objetivos de liquidez e rentabilidade. Desse modo, o diferencial da empresa é garantir a melhor liquidez para os detentores de crédito e a melhor rentabilidade aos investidores com agilidade e transparência nos negócios intermediados.

“Buscamos sempre a total transparência nas negociações, o correto trato com parceiros de negócios, colaboradores e também com nossos clientes. Temos como missão ser referência em operações de compra e venda de precatórios no Estado”, ressaltou o diretor, revelando que o mercado potencial de precatórios no Brasil é superior a R$ 100 bilhões, considerando pendências federais, estaduais e municipais. Conforme o executivo, há um esforço institucional para acabar com a cultura do calote nesses compromissos e uma gradual aceleração dos desembolsos para pagamentos, o que colabora para o aquecimento.

Leonardo Gasparini Nachif, diretor da Precatórios MS participou no dia 19 setembro de entrevista no programa Giro Estadual de Notícias, da central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação e na oportunidade explicou o funcionamento da empresa.

