Empresa investe em marcas 'descoladas'

Em um momento em que precisa enfrentar a concorrência dos hotéis butique e também do site de acomodações Airbnb - que oferece aluguel de apartamentos para curtas temporadas -, a rede francesa Accor vem tentando incluir em seu portfólio não só ofertas de alto padrão, como as marcas Pullmann e Sofitel, mas também propostas "descoladas" e focadas em design.

Um desses conceitos é o Mama Shelter (foto), hotel que tenta atrair o viajante que tem a intenção de socializar no bar ou no restaurante da unidade. A empresa já abriu uma unidade no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e deve expandir o conceito para a zona sul fluminense e também para regiões como Jardins e Vila Madalena, em São Paulo.

Já o Jo & Joe virá para concorrer com os hostels. O objetivo da Accor é fazer o retrofit de edifícios já existentes, incluindo galpões em estilo industrial. A meta é priorizar bairros de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também destinos turísticos muito procurados, como Paraty, Búzios e Ouro Preto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

