Empresa entrega loteamento antes do prazo e com itens a mais que o prometido

No sentido oposto à maior parte do mercado incorporador, que muitas vezes se utiliza dos seis meses de atraso permitido em lei para entregar seus empreendimentos, a Hedge Loteamentos entregou o loteamento Morada Imperial antes do prazo.

O Engenheiro Civil responsável pela Obra, Halberth Dutra de Oliveira explica que numa incorporação de loteamento, várias obras fazem parte do processo:

“A obra da rede de abastecimento de água, conseguimos entregar para a Águas Guariroba 96 dias antes do prazo”, explica Dutra. “Já as obras de infraestrutura, que envolvem os itens mais pesados de um empreendimento como este, e que englobam a drenagem profunda, e a pavimentação asfáltica, conseguimos entregar para o município com 94 dias de antecedência”, complementa. As obras relativas à eletrificação foram entregues para a Energisa com 41 dias de antecipação.

“Itens entregues a mais do que o prometido aos clientes, é uma maneira de agradecê-los pela confiança”, relata o Gerente da empresa, André Luiz Becker, como o “castelinho divertido” que passou a fazer parte do playground. “As crianças adoraram, e os pais também”, relata.

Dentro dos itens entregues a mais na praça executada através do Propam, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, podem-se destacar fornos de pizza, fogões a lenha, banheiros masculinos, femininos e PNE, guarita com depósito e banheiro, wi-fi, alarme, câmeras de segurança, redários, palmeiras imperiais, arborização urbana, dentre outros.

“Já sou cliente da Hedge Loteamentos desde a época do loteamento Riviera Park, e quando soube do lançamento do Morada não poderia ficar de fora.”, são as palavras do médico Vitor de Oliveira que já havia investido em outro empreendimento da Hedge, quando foi convidado para o lançamento do Morada Imperial.

Satisfeito com a seriedade da empresa, e com a valorização obtida na compra anterior, não hesitou em investir novamente.

Vitor conta que os lotes adquiridos anteriormente, no Riviera Park, mais que dobraram de preço em relação ao valor de compra, e portanto voltou a investir.

“Agora no Morada Imperial a Hedge se superou. Não imaginava que o empreendimento iria ficar tão bonito e com tantas benfeitorias”, finaliza.

Sucesso de vendas

O empreendimento foi lançado em março de 2015, com a presença do BBB Fael Cordeiro e foi totalmente vendido 7 dias antes mesmo do lançamento oficial.

“Hoje restam algumas poucas unidades à venda, oriundas de cancelamentos de vendas anteriores, por motivos como inadimplência ou mudança de cidade, por exemplo”, explica o corretor de imóveis Luiz Roberto Filinto da Silva, Superintendente de Vendas da Hedge.

Loteamento Morada Imperial

Localizado na região do Aeroporto Internacional de Campo Grande O loteamento Morada Imperial é um residencial com 538 lotes de terrenos, com tamanho mínimo de 360 metros quadrados cada terreno, com alguns chegando a quase 650 metros quadrados.

Com toda infraestrutura básica e 100% asfaltado, o Morada Imperial se destaca por uma parceria realizada com a Prefeitura de Campo Grande, através do Propam, que propiciou o desenvolvimento de uma praça com inúmeros itens de lazer.

Espaços gourmet com churrasqueiras, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva, quadra de areia, praça do tereré, praça da fogueira, pista de caminhada, bosque de frutíferas, bosque de árvores nativas, dentre inúmeros outros itens, compõem a praça desenvolvida em conjunto com o município.

Mais de 100 Palmeiras Imperiais foram plantadas em homenagem ao nome do empreendimento, além do plantio de 370 de espécies diversas, nas divisas dos terrenos, que garantirão arborização e sombra para todos. Quaresmeiras, Paus-Brasil, Ipês, Sibipirunas, Oitis, Magnólias, Patas de Vaca, dentre outas, já estão enfeitando o empreendimento.

Sobre a Hedge

O grupo Hedge iniciou suas atividades em maio de 1995, em Campo Grande-MS, atuando inicialmente no mercado financeiro.

Logo em seguida, em 1998, iniciou suas operações na área de loteamentos residenciais, especializando-se no segmento, sendo hoje uma das líderes de mercado, no estado da federação em que atua, possuindo um “land bank” loteável e próprio de quase 10 milhões de metros quadrados.

O grupo atua ainda nas áreas de locação de imóveis próprios, pecuária de corte e investimentos.

Em sua trajetória de quase 22 anos de atividades, tem se destacado por suas ações de cunho social, apoiando causas de diversas entidades beneficentes, em especial o Vaquinha Social, a AACC/MS e o Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

