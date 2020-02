Empregos formais em microempresas de MS registram um aumento de 26% no ano passado

No ano passado, o desempenho do Estado foi superior à média nacional, de 22%, com a geração de 731 mil postos de trabalho - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As pequenas empresas continuam trazendo um resultado positivo para e economia sul-mato-grossense! De acordo com uma análise do Sebrae com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), houve um saldo de 10,8 mil empregos formais, cerca de 26% acima do registrado em 2018, quando foram criadas 8,6 mil oportunidades. Um desempenho superior ao registrado pelas Médias e Grandes Empresas.

No ano passado, o desempenho do Estado foi superior à média nacional, de 22%, com a geração de 731 mil postos de trabalho. Já no caso das Médias e Grandes Empresas, entre demissões e contratações, o levantamento mostra que 2019 teve a criação de 1,7 mil vagas. Em 2018, o saldo foi negativo, com o fechamento de 11,5 mil postos formais.

Vagas nas microempresas dispararam no ano passado

Os setores econômicos que foram destaque de contratação pelos pequenos negócios em MS foram Serviços (5.129 vagas); Comércio (3.241); Indústria da Transformação (863) e Agropecuária (734).

Mato Grosso do Sul acompanha resultados verificados a nível nacional. Segundo o estudo, o saldo de empregos formais de 2019 no Brasil foi o melhor para as Micro e Pequenas Empresas nos últimos cinco anos.