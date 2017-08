Emprego no setor eletroeletrônico tem recuperação em julho

Em julho, 284 empregos foram abertos no setor eletroeletrônico informou hoje (17) a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). Isso, segundo a Abinee, demonstra recuperação do setor após quedas em maio (-373 vagas) e em junho (-888) .

Desde julho do ano passado, 2.107 vagas foram abertas no setor. No entanto, 4.826 postos de trabalho fecharam nesse período. “Isto mostra que ainda estamos em processo de recuperação e temos um caminho longo para percorrer”, disse Humberto Barbato, presidente da entidade.

A indústria elétrica e eletrônica emprega, atualmente, cerca de 234,8 mil pessoas de forma direta.

