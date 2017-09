Emprego no setor de saúde cresce 1,8% em agosto

O número de trabalhadores na saúde privada cresceu 1,8% nos 12 meses encerrados em agosto de 2017, ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O porcentual superou o total de empregos formais no conjunto da economia brasileira, o qual teve retração de 1,3% na mesma base de comparação.

Agosto foi o oitavo mês consecutivo de saldo positivo de empregos na saúde suplementar, de acordo com o IESS. No total, a cadeia produtiva da saúde suplementar emprega 3,4 milhões de pessoas. O estudo aponta que o saldo em agosto de 2017 foi de 9.029 vagas formais de emprego.

