Empregados de estatais protestam no centro do Rio contra privatizações

Trabalhadores de empresas estatais ocupam a Avenida Rio Branco, uma das principais vias do centro da cidade do Rio, neste início de tarde. A principal pauta do protesto é a paralisação do processo de privatização do governo do presidente Michel Temer.

A manifestação reúne empregados da Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Cedae e Casa da Moeda.

Eles se encontraram por volta das 11 horas na Candelária e, por volta das 13 horas, horário de almoço e de grande circulação no centro, seguem para a frente da sede da Petrobras e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Furnas não está à venda" e "Desinvestimento é privatização", trazem as faixas dos sindicatos.

É esperada a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na segunda-feira, no Rio, esteve na abertura do 8º Encontro Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

