Emplacamento de implementos rodoviários cai 14,37% entre janeiro e agosto

O volume de implementos rodoviários emplacados de janeiro a agosto de 2017 está 14,37% abaixo do total vendido no mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 11, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), a indústria entregou 36,505 mil unidades ante 42,629 mil no mesmo período de 2016.

O mercado de Reboques e Semirreboques apresentou queda de 8,14% de janeiro a agosto de 2017. No período foram emplacados 15,290 mil produtos ante 16,645 mil no mesmo período do ano passado, com seis segmentos apresentando variação positiva: baú carga geral, carrega tudo, baú frigorífico, baú lonado, tanque carbono e tanque alumínio.

"O resultado com seis segmentos positivos ainda é tímido em face de nossas perdas acumuladas mas de qualquer forma é um bom alento porque são negócios concretos", afirmou Alcides Braga, presidente da Anfir. Mesmo assim a retração no volume total continua.

No mercado carroceria sobre chassis, a retração foi de 18,35%, com 21,215 mil contra 25,984 mil no mesmo período de 2016.

Para o presidente da Anfir, é necessária a criação de um cenário mais favorável ao acesso ao crédito. "Dinheiro para emprestar existe mas as condições para se tomar os recursos não são favoráveis à indústria", lamentou.

Veja Também

Comentários