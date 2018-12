Embraer tomará todas medidas cabíveis para reverter suspensão de venda à Boeing

A Embraer informou ter tomado conhecimento de decisão, em caráter liminar, anunciada pela 24ª Vara Cível Federal de São Paulo de suspender a venda para a Boeing e que "tomará todas as medidas judiciais cabíveis" para revertê-la.

Em fato relevante, a fabricante de aviões brasileira destaca que na decisão, o juiz suspende parcialmente a combinação de negócios, "sem opor qualquer tipo de obstáculo à continuidade das negociações entre as duas empresas".

A decisão foi tomada pelo juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, em uma ação movida pelos deputados federais do PT Paulo Pimenta (RS), Carlos Zarattini (SP), Nelson Pellegrino (BA) e Vicente Cândido (SP) contra a Embraer.

No despacho, o juiz menciona a proximidade do recesso do Judiciário, a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro e de sua nova equipe, além da renovação do Congresso como motivos para justificar o deferimento da liminar.