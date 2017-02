Embraer apoia pedido de consultas feitas pelo Brasil ao Canadá na OMC

A Embraer afirma que apoia o pedido de consultas feito pelo Brasil ao governo canadense no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, sobre os subsídios à Bombardier. Conforme comunicado da fabricante de aeronaves brasileira, somente em 2016 a concorrente canadense no setor de jatos comerciais recebeu em recursos públicos US$ 2,5 bilhões.

Ainda de acordo com a Embraer, "o pedido brasileiro destaca uma vasta gama e quantidade massiva de subsídios", no total de US$ 4 bilhões oferecidos por diversas esferas públicas do Canadá à Bombardier.

"A companhia canadense continua recebendo subsídios do governo local. Isso foi fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência do programa C-Series, além de permitir à Bombardier oferecer suas aeronaves a preços artificialmente baixos", diz o CEO da Embraer, Paulo Cesar Silva, por meio de nota. "Para que o segmento de jatos comerciais continue sendo disputado entre companhias, e não entre governos, é fundamental que as condições equânimes de competição sejam respeitadas."

O pedido de consultas feito pelo governo brasileiro ocorre após autorização pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), em dezembro passado, para abertura do procedimento de solução de controvérsias contra o Canadá. "O entendimento do governo brasileiro, compartilhado pela Embraer, é de que os subsídios oferecidos pelo governo canadense ferem os compromissos assumidos pelo Canadá na OMC", diz a empresa em comunicado.

