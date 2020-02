Embarques de carne bovina continuam aquecidos neste mês de fevereiro

Arquivo

As exportações de carne bovina in natura referentes aos dez primeiros dias úteis de fevereiro totalizaram 61,18 mil toneladas, com receita de US$ 279,05 milhões, informa a consultoria Agrifatto, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

A média diária registrada no período ficou em 6,12 mil toneladas, alta de 15% em relação à média de janeiro de 2019. O valor médio por tonelada registrou-se em US$ 4.561.14, queda de 7% em relação à média do mês anterior, porém, avanço de 21,5% quando comparado com o valor médio de janeiro/19.



Projeções preliminares deste mês apontam para 110 mil e 118 mil toneladas enviadas até o final de fevereiro, de acordo com a Agrifatto.



China em queda

A China diminuiu seu fluxo de importações da carne bovina brasileira no início deste ano, caindo 36% em janeiro/20 contra o mês anterior, destaca a Agrifatto. No entanto, segundo previsão da consultoria, espera-se que seu retorno ao mercado seja mais agressivo após um maior controle do novo coronavírus.