Em votação simbólica, comissão encerra discussão da reforma trabalhista

A base governista na comissão da reforma trabalhista aprovou um requerimento que encerra a fase de discussão do relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Com a aprovação em votação simbólica, os membros da comissão podem entrar na fase de votação da proposta.

O PSB, que ontem aprovou em reunião da Executiva Nacional o fechamento de questão contra as reformas trabalhista e previdenciária, liberou a bancada a votar como quisesse no requerimento. O PPS, que é da base aliada, votou contra o requerimento.

A oposição chegou a pedir votação nominal do requerimento, mas os apelos foram ignorados pelo presidente do colegiado, deputado Daniel Vilela (PMDB-GO).

O relator vai listar as emendas rejeitadas e acatadas no relatório final.

