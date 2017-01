Em visita à Feira de Calçados, Longen projeta ano mais positivo para a indústria

. A avaliação foi feita pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, nesta terça-feira (24/01), durante visita à Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que é realizada no Clube Nippo Brasileiro, localizado na Avenida Ministro João Afonso Arinos, Bairro Cidade Jardim, 4.854, em Campo Grande (MS).

“Estamos otimistas em relação a este ano. A economia começa a demonstrar sinais positivos, como o controle da inflação, fator que estimula o consumo. Além disso, os juros em baixa e os mais de R$ 2,4 bilhões do FCO trarão oportunidades de investimentos em diversos segmentos da indústria. O que precisamos fazer agora é fomentar tudo isso, transformar em ações e em geração de empregos”, pontuou Sérgio Longen, que estava acompanhado pelo secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, e pelo superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça.

O presidente da Fiems lembrou ainda que o setor industrial enfrenta dificuldades em nível nacional, mas Mato Grosso do Sul manteve um diferencial positivo em relação ao resto do País, gerando empregos e tornando-se um dos primeiros Estados a voltar a registrar números positivos na indústria. “O segmento da indústria calçadista, por exemplo, inaugurou duas novas fábricas no Estado em 2016. Encontros de negócios nos moldes da Feicc-MS são de suma importância para movimentar o mercado e divulgar as potencialidades regionais, atraindo novos investimentos ao Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele acrescenta que apoiar eventos como a Feicc-MS nada mais é do que fomentar ações que beneficiarão a indústria estadual. “Mato Grosso do Sul é um grande produtor de couro e nós precisamos utilizar essa matéria-prima cada vez mais. Por isso, a Fiems mantém-se ao lado de instituições como o Sebrae e Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), no apoio às iniciativas que venham a atrair novos investimentos”, esclareceu.

Segundo o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, que acompanhou o presidente da Fiems durante a visita, a Feicc-MS é realizada duas vezes por ano pelo Sindicato em parceria com Fiems, Senai, Sebrae/MS, Projetar e VitLog (Vitória Logística) e apoio da Berthô Comunicação Criativa. “Nesta edição, a expectativa é receber entre 400 e 450 lojistas e movimentar aproximadamente R$ 13 milhões, durante os três dias de feira”, comentou.

