Em vídeo, Skaf cobra do governo retomada econômica e sugere liberação do FGTS

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, defendeu em um vídeo destinado a membros da entidade que o governo de Jair Bolsonaro tome providências de curto prazo para recuperação do setor, além de garantir o andamento das reformas de médio e longo prazo. De acordo com ele, alguns dos pleitos já foram falados com a equipe econômica.

O vídeo foi obtido com exclusividade pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na peça de 54 segundos, Skaf comenta a queda de 1,3% da produção industrial brasileira na passagem de fevereiro para março. "Nós já estávamos esperando isso. A gente tem sentido que as coisas estão caindo", disse o presidente da Fiesp.

Em uma das medidas de curto prazo, Skaf sugere a liberação de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). "Isso ajudaria a irrigar o mercado no curto prazo, até que os efeitos das medidas de médio e longo prazo venham", afirmou.

Além da liberação do FGTS, Skaf pede a redução da taxa Selic e do spread bancário. "É necessário que se faça com que o crédito reapareça para as pessoas jurídicas principalmente, tanto dos bancos oficiais quanto dos privados", disse.