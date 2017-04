Em vídeo, Arthur Maia diz que ficou claro o 'fracasso absoluto das manifestações'

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), classificou as manifestações desta sexta-feira, 28, de "fracasso absoluto" em depoimento em vídeo divulgado nesta noite. Segundo ele, a adesão aos protestos durante a greve geral mostraram que a população não apoia o movimento, que teria sido planejado pelo PT e por sindicatos contra as reformas trabalhista e da Previdência, na visão do parlamentar.

"Ficou claro, pelo fracasso absoluto dessas manifestações, que o povo brasileiro não apoia essa gente. As pessoas entenderam claramente que o que se reivindicava no dia de hoje, por meio de uma greve geral, era apenas a continuação desse famigerado imposto sindical, que não serve para nada além de alimentar a militância desses partidos e desses sindicatos", disse Oliveira Maia.

O relator também criticou a ação de "grupos muito pequenos" que, segundo ele, atrapalharam a vida da maioria das pessoas. "Será que é correto em um país a decisão quase que individual de alguns poder prejudicar a vida de tantos? Em países evoluídos, é sempre admitida e bem vista a manifestação, o direito a se manifestar. Entretanto, a manifestação não pode causar prejuízo a quem não quer participar", avaliou o deputado baiano.

