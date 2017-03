Em universidade, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal auxilia contribuintes na declaração do Imposto de Renda

Até 28 de abril acontece a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Para ajudar contribuintes na prestação de contas, estudantes e professores de Ciências Contábeis da Uniderp realizam atendimento gratuito, pelo terceiro ano consecutivo, no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (Naf) da universidade - o único de Mato Grosso do Sul em parceria com a Delegacia da Receita Federal. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h30, e das 8h às 12h, aos sábados.

“É uma ação de responsabilidade social em benefício à comunidade de baixa renda que, de outro modo, não teria acesso às orientações contábeis e fiscais básicas. Em 2016, foram realizados cerca de 400 atendimentos e a expectativa, em 2017, é aumentar esse número em 25% até o fim de abril”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis e contadora, Iara Marchioretto.

Os atendimentos gratuitos são direcionados para pessoas com rendimentos mensais de até R$ 5.000,00 ou de R$ 60.000,00 anuais. Para obter a assistência, o interessado deve comparecer a Uniderp Matriz com os seguintes documentos: RG, CPF e título de eleitor; última declaração do Imposto de Renda (caso tenha declarado); informe de rendimentos fornecido pela empresa ou todos os recibos de salários de 2016; comprovantes de pagamentos de mensalidades escolares, despesas médicas e/ou odontológicas, recibos de doações realizados no último ano, todos com CNPJ da empresa que prestou o serviço ou CPF; bens e direitos adquiridos, vendidos e ou existentes até 31/12/2016 (no caso de venda e/ou compra de bens, é necessário apresentar CPF do comprador/vendedor e valor da operação realizada) e a documentação de dependentes, inclusive do cônjuge.

Deve declarar o Imposto de Renda em 2017 quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2016, ou tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. A regra também contempla pessoas que obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto ou realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. A expectativa da Receita Federal é de que 28,3 milhões de contribuintes entreguem a declaração este ano.

“Entre as novidades da IRPF 2017, está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes com 12 anos ou mais. Por isso, caso os dependentes não possuam CPF, os responsáveis devem providenciar o documento o quanto antes para evitar transtornos na última hora”, explica a professora da Uniderp. Outras mudanças citadas por ela correspondem aos limites anuais de dedução. Por dependente, o valor passou a ser de R$ 2.275,08; no caso de despesas, o teto é de R$ 3.561,50; e na forma de tributação utilizando o desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração (desconto simplificado), a dedução está restringida ao valor de R$ 16.754,34.

SERVIÇO

Uniderp | Declaração Simplificada de Imposto de Renda Pessoa Física 2017

Local: Uniderp – unidade Matriz; bloco 8 - térreo

Endereço: Rua Ceará, 333, Miguel Couto

Atendimento: presencial, com distribuição de senhas

Horário: segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h30 / sábado, das 8h às 12h

Informações: (67) 3348-8013

