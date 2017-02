Em tentativa de acordo no setor de autopeças, Temer recebe Mauricio Macri

Em meio a um impasse em torno do novo regime de autopeças argentino, o presidente Michel Temer recebe nesta terça-feira, 7, a visita do presidente Argentino, Mauricio Macri. A cerimônia oficial de chegada de Macri está agendada para as 11h no Palácio do Planalto.

Após receber Macri, os dois chefes de Estado fazem uma reunião bilateral ampliada, seguida de "assinatura de atos". Conforme a agenda oficial de Temer, a declaração à imprensa está prevista para as 12h40. Na sequência, Temer e Macri seguirão para o Palácio Itamaraty onde será oferecido um almoço ao presidente argentino.

Como mostrou o Broadcast, os presidentes do Brasil e Argentina devem reforçar a ideia de uma aliança para a retomada do crescimento em ambos os países.

Comitiva

Macri virá acompanhado do governador da Província de Córdoba, Juan Schiaretti; do governador da Província de Misiones, Hugo Passalacqua; do Chefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; da Ministra de Relações Exteriores e Culto da República Argentina, Susana Malcorra; do ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne; Ministro de Produção, Francisco Cabrera; do Ministro de Agroindústria, Ricardo Buryaile; do Secretario de Assuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; do Embaixador da República Argentina em Brasília, Carlos Alfredo Magariños; do Porta-voz da Presidência, Iván Pavlovsky; do Secretario Privado do Senhor Presidente, Mariano Lomolino, e do Presidente da Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional, Juan Procaccini.

Além dos compromissos no Planalto e no Itamaraty, Macri e sua ampla comitiva serão recebidos no Congresso Nacional pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e, em seguida, pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia.

