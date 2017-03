Em SP, metalúrgicos protestam na Rodovia Anchieta contra reforma da Previdência

Cerca de 300 trabalhadores do setor metalúrgico realizam protesto contra a Reforma da Previdência e alterações de leis trabalhistas na Rodovia Anchieta, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 24. Os manifestantes prometem iniciar uma caminhada a partir do quilômetro 12 da rodovia, ocupando uma das três faixas, no sentido São Bernardo do Campo.

Eles estão concentrados em frente à sede da indústria Delga desde às 7h30. O grupo é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.

O trânsito, por enquanto, não é afetado na região. Havia, por volta das 9h, congestionamento normal para o horário no sentido contrário da rodovia, em direção a São Paulo. A Polícia Rodoviária monitora a mobilização.

