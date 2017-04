Em SP, Meirelles diz estar confiante na recuperação da economia brasileira

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira, 18, estar confiante na recuperação da economia brasileira e reforçou as previsões da pasta que indicam crescimento de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre do ano, se comparado a igual período de 2016.

Em termos anualizados - ou seja, que anualizam a variação trimestral do PIB no quarto trimestre -, a economia vai crescer a um ritmo de 3,2% nos últimos três meses de 2017, disse o ministro em discurso proferido em seminário do Itaú Unibanco na capital paulista.

A projeção do Ministério da Fazenda para o primeiro trimestre deste ano é de crescimento de 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2016.

Segundo o ministro, o processo de desalavancagem (redução da dívida) já está bem avançado nas empresas e nas famílias, o que dá condição ao País de retomar o crescimento a partir de agora.

