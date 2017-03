Em São Paulo, trabalhadores usam dinheiro do FGTS para pagar contas

São Paulo - As agências da Caixa Econômica Federal antecipam em duas horas o atendimento aos clientes devido aos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Rovena Rosa/Agência Brasil) / Rovena Rosa/Agência Brasil

Pagar dívidas é a principal preocupação da maioria das pessoas que aguardavam nas filas das agências da Caixa Econômica Federal na capital paulista na manhã de hoje (10). Elas foram receber o dinheiro do saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No estado de São Paulo, 1,6 milhão de pessoas têm direito ao saque. Serão pagos aproximadamente R$ 3 bilhões.

O pagamento começou hoje para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Beneficiários que têm conta na Caixa vão receber automaticamente o crédito em suas contas hoje. Já aqueles que têm o Cartão Cidadão podem efetuar o saque nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Luciano de Santana, vendedor, tentou sacar o dinheiro utilizando o cartão do cidadão, mas não conseguiu. “Deu problema no meu cartão. Tive de pegar a fila. Eu creio que tenho um valor baixo [para sacar]. Vou pagar contas, infelizmente, só pagar dívida”, disse.

Dinheiro em boa hora

Na região da Lapa, zona oeste da capital paulista, assim que a agência iniciou as atividades, às 8h, Maria José da Silva, balconista, estava ansiosa na fila. Nascida em fevereiro, ela esperava para receber o seu dinheiro. “Eu vou pagar contas, esse dinheiro veio numa ótima hora. Eu não estava esperando. Ter esse dinheiro para receber foi uma boa surpresa”, disse.

Rafaela Jesus Pereira disse que não conseguiu conferir se tinha direito ao saque. Desempregada, ela espera poder receber dinheiro também para quitar dívidas.

Para sanar dúvidas, a Caixa disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 726 2017 ou pelo site www.caixa.gov.br/contasinativas, onde é possível visualizar contas inativas, o valor a receber, a data do saque e os canais de pagamento.

Leonel de Souza Borges, aposentado, nasceu em janeiro e esperava na fila, otimista, para receber o dinheiro do FGTS. “A gente vai gastar no que for melhor, mas, com certeza, vai ter churrasco”, brincou.

