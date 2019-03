Em reunião com europeus, ministro cita oportunidades no Brasil

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reuniu-se com investidores europeus, em um encontro organizado pela Embaixada da Itália, em Brasília. Na reunião, ele apresentou a agenda de projetos da infraestrutura e detalhes sobre as oportunidades de investimentos nos modais rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário do país.

Segundo Tarcísio de Freitas, o ministério está empenhado no aprimoramento do ambiente de negócios no país, possibilitando a atração de investimentos estrangeiros e o fortalecimento da economia.

“O Brasil voltou para a pauta internacional de investimentos. Hoje há uma confiança grande do investidor externo no nosso país. E queremos contar com parcerias privadas e instituições estrangeiras para produzir resultados”, afirmou.

O ministro ressaltou ainda que o leilão de 12 aeroportos amanhã (15) será uma demonstração para que as empresas estrangeiras podem confiar e investir no Brasil. “Este leilão será uma mostra do que o investidor está esperando para o país nos próximos anos”, afirmou.