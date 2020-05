Pesquisa de itens básicos de cesta básica apresenta diferença de até 311% nos preços

Para fazer as tradicionais compras é necessário fazer muita pesquisa de preço, pois segundo um levantamento divulgado hoje (29) pelo Procon Estadual, houve um variação de 311% nos preços de produtos essenciais da cesta básica - Foto: Tania Fiuza/Agência Brasil

Para fazer compras nos próximos dias, será necessário realizar uma pesquisa para pagar o menor preço, pois segundo um levantamento divulgado hoje (29) pelo Procon Estadual, houve um variação de 311% nos preços de produtos essenciais da cesta básica, em 15 supermercados de Campo Grande. Dos 158 itens pesquisados, a maior diferença de preço ficou com a goiabada Cascão Predilecta pesando 300g, encontrada por R$ 2,09 no Assai e por R$ 8,59 no Carrefour, ou seja, diferença de 311%.

O café almofada de 500 g Premiado, custa R$ 6,49 no Pag Poko e por R$ 6,79 no Assai, representando uma diferença de 4,6%. Outro que merece destaque é o macarrão espagueti de 500 g Renata, que custa R$ 2,99 no Carrefour e chega a R$ 8,49 no Comper. Uma diferença de 183,9%.

O Procon realiza a pesquisa quadrimestralmente, para ter comparativos entre os dois levantamentos mais recentes. Nesse caso, foram considerados 114 itens, dos quais 78 obtiveram aumento enquanto os 36 restantes apresentaram preços menores. A maior diferença ficou com o extrato de tomate da marca Quero, que em janeiro custava R$ 1,56 passando a R$ 2,75, ou seja, 43,27% a mais. Ficou mais barato o macarrão espagueti Petybon com 500 g que anteriormente custava R$ 3,87 e agora R$ 3,21.

A pesquisafoi realizado entre os dias 13 de maio a 20 de maio em 15 estabelecimentos, abrangendo 158 produtos com divulgação de 131 deles. Os restantes não foram encontrados em, pelo menos, três estabelecimentos. Já o comparativo ocorre levando em consideração a manutenção da mesma apresentação, ou seja, tamanho, composição, peso e medida, de um quadrimestre para outro. Confira a pesquisa completa aqui e aqui.