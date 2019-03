Em NY, Tereza Cristina reforça a investidores intenção de melhorar logística

Tereza Cristina, ministra da Agricultura nesta quarta-feira em Nova Iorque - (Foto: Divulgação)

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta quinta-feira, 21, que pretende atuar cada vez mais em conjunto com o Ministério da Infraestrutura para melhorar as condições de armazenamento e de escoamento da safra e, com isso, reduzir os custos de produção no País. Conforme nota do ministério, a ministra participou nesta quinta pela manhã, em Nova York, de encontro com executivos de grandes fundos de investimento internacionais, promovido pela XP Investimentos.

Ela comentou também sobre as estratégias de sua gestão à frente do ministério e informou que está fazendo melhorias internas em procedimentos para facilitar a vida dos empresários que já têm ou pretendem iniciar investimentos no Brasil.

Foi discutida também a necessidade de divulgar informações corretas sobre o agronegócio brasileiro, pois ainda há muita falta de informação sobre o que acontece no país.

"Os empresários querem ter mais informações sobre o ambiente de negócios no Brasil", explicou Tereza Cristina.

Foi o último evento da ministra em Nova York antes do regresso ao Brasil.

Preço do café

Depois do encontro com os investidores, a ministra esclareceu as declarações que deu a uma agência de notícias sobre o comércio internacional de café. Ela disse que falou apenas generalidades sobre o produto, afirmando que numa hora o mercado está mais favorável e em outros momentos está menos favorável, o que é normal. Mas não avaliou, em momento algum, a atual cotação do café nas bolsas internacionais e nem endossou preços.

O que Tereza Cristina reiteradamente tem afirmado é que mesmo em condições adversas, como baixa de preços, o produtor brasileiro em geral se esforça e consegue produzir e manter seu negócio.