Em NY, S&P 500 renova recorde e McDonald's lidera ganhos no índice Dow Jones

As bolsas de Nova York terminaram a sessão em leve alta nesta quinta-feira, 28, com os investidores concentrados no reequilíbrio de carteiras devido à proximidade do fim do trimestre. Entre os índices, o S&P 500 renovou o recorde histórico e o Nasdaq ficou estável. Após forte baixa nos últimos dias, as ações do McDonald's lideraram os ganhos no índice Dow Jones.

O índice S&P 500 subiu 3,02 pontos (0,12%), para 2.510,06 pontos, renovando a máxima histórica pela 38ª vez no ano. O Dow Jones avançou 40,49 pontos (0,18%), para 22.381,20 pontos. E o Nasdaq ganhou apenas 0,19 ponto, para 6.453,45 pontos.

A sessão de quinta-feira foi relativamente calma no geral, já que os investidores buscavam detalhamentos do plano de reforma tributária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como as minúcias não vieram, os investidores não tomaram posições muito ousadas.

"É provável que vejamos esse pouco movimento no mercado enquanto os detalhes da legislação fiscal são debatidos", disse Mike Allison, gerente de portfólio da Eaton Vance. De acordo com ele, a alta de hoje guarda relação com o rali das bolsas no mês setembro.

No noticiário corporativo, as ações do McDonald's saltaram 2,23%, representando mais da metade do ganho das ações industriais do índice Dow Jones. O papel da cadeia de restaurantes acumulou queda de 1,6% neste mês, mas, na sessão, reagiu à elevação de recomendação de "neutro" para "compra" pela Longbow Research.

No setor de tecnologia, enquanto as ações da Apple cederam 0,62%, as do Facebook subiram 0,63%. Fonte: Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários