Em NY, Nasdaq renova recorde e Dow Jones e S&P 500 cedem a realização de lucros

Os mercados acionários americanos fecharam em direções distintas nesta quarta-feira, 22, em um dia de baixa liquidez devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,27%, aos 23.526,18 pontos; o S&P 500 recuou 0,08%, aos 2.597,08 pontos; e o Nasdaq subiu 0,07%, aos 6.867,36 pontos, renovando máxima histórica de fechamento.

Analistas e investidores afirmaram que o volume de negociação diminuiu antes do feriado desta quinta-feira, 23, enquanto os índices acionários permaneceram próximos dos maiores valores históricos. "Passamos por um dos melhores trimestres em termos de balanço que já vi em muitos anos", disse o diretor de investimentos da Hodge Funds, Craig Hodges, observando que os resultados estavam ajudando a manter o mercado nos fortes níveis vistos neste ano.

Apesar de aguardarem a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), os mercados de ações pouco reagiram ao documento. Os papéis de energia apresentaram valorização, acompanhando os preços do petróleo: a Chevron subiu 0,64% e a ExxonMobil ganhou 0,28%.

Os papéis de tecnologia, no entanto, ensaiaram um movimento de realização de lucros, mas algumas das gigantes do setor apresentaram ganhos que sustentaram o nível recorde do Nasdaq. A Apple subiu 1,05%, a Amazon ganhou 1,46%, o Google teve alta de 0,15% e o Twitter avançou 1,78%. Fonte: Dow Jones Newswires