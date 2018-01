Em NY, Dow Jones e S&P 500 renovam recordes, apoiados por balanços corporativos

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 25, à medida que os investidores digeriram balanços corporativos e se atentaram a notícias vindas do Fórum Econômico Mundial em Davos.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em alta de 0,54%, aos 26.392,79 pontos; o S&P 500 avançou 0,06%, aos 2.839,25 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,05%, aos 7.411,16 pontos. Com esses resultados, Dow Jones e S&P 500 renovaram máximas históricas de fechamento.

A temporada de balanços corporativos ajudou o Dow Jones a se firmar em alta nesta quinta-feira e a registrar o décimo recorde de fechamento deste ano. As ações da 3M encerraram com avanço de 1,89%, após registrar lucro recorrente acima das previsões de analistas. A Caterpillar foi na mesma direção, com seus papéis apresentando valorização de 0,61%. Resultados das empresas somados à convicção de que a economia dos Estados Unidos está se expandindo, contribuíram fortemente para os ganhos dos principais índices acionários americanos em 2017 e neste início de ano.

"Os preços das ações seguem os ganhos das empresas e a expectativa é de que os lucros sejam bons no quarto trimestre", disse o diretor executivo e gerente sênior de portfólio da Adams Funds, Mark Stoeckle.

Além de balanços, investidores também monitoraram o Fórum Econômico Mundial. Nesta quinta-feira, o megainvestidor George Soros participou de painel, onde disse achar que o governo de Donald Trump é "um perigo para o mundo". Além disso, o bilionário afirmou que empresas como Facebook e Google se tornara "obstáculos para a inovação". Com isso, o índice Nasdaq se firmou em terreno negativo, visto que é composto, principalmente, por empresas de tecnologia. Apple (-1,79%), Twitter (-0,94%) e Snap (-5,06%) foram os destaques negativos entre as giant techs. Fonte: Dow Jones Newswires.