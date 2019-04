Em nota, PSD diz que, para governo, é fundamental vencer batalha da comunicação

Doze deputados do PSD se reuniram na manhã desta terça-feira, 2, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar sobre a reforma da Previdência. Em nota, o partido disse que parlamentares questionaram o ministro sobre os principais pontos do texto do governo.

"Para o governo, é fundamental ganhar a batalha da comunicação. É nesse momento que o ministro pode explicar a reforma aos parlamentares, tanto no ponto de vista econômico, como fiscal", disse o líder do partido na Câmara, André de Paula (PE).

"Nós temos a tradição de ser uma bancada democrática. De qualquer forma, todos estão dispostos a ouvir e entender melhor os principais pontos da reforma", disse de Paula.

Na quarta-feira, outros 24 integrantes da bancadas devem se reunir com o ministro, segundo o partido.

O PSD é a favor da retirada do texto da reforma as modificações nas regras para o trabalhador rural e para quem recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC).