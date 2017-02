Em nota, Jucá diz que PMDB não tomou nenhuma posição sobre Previdência

O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou nesta quarta-feira, 22, que o partido "não tomou nenhuma posição" sobre a reforma da Previdência. Por meio de nota, o parlamentar negou declaração dada pelo ministro Moreira Franco ao jornal Valor Econômico, de que a legenda iria liberar os parlamentares na votação. Jucá afirmou que o PMDB pode "fechar questão" sobre o assunto.

De acordo com Jucá, Moreira emitiu apenas "uma posição pessoal que será levada em conta no debate". "O partido tem discutido com a bancada federal da Câmara dos Deputados a possibilidade de fechamento de questão assim como foi feito na votação da PEC que limita os gastos públicos. Tal assunto também não foi tratado pelo diretório executivo nem pelo presidente do partido, senador Romero Jucá", diz o texto.

Jucá destacou que a reforma da Previdência, que está sendo analisada em comissão especial da Câmara, é de "vital importância" para o País, e será discutida "no momento adequando dentro do PMDB e com os outros partidos aliados".

Veja Também

Comentários