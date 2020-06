Em menos de um ano, incorporadora lança segundo empreendimento na Capital

A Central de Decorados fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415. Vivenda do Bosque. Mais informações pelos telefones: (67) 3378-3400 | (67) 99809-9659. - (Foto:Divulgação)

A instabilidade no cenário econômico após a crise provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) não alterou o cronograma de projetos da HVM Incorporadora, que lança nesta semana seu quarto empreendimento em Campo Grande, o segundo em menos de um ano. O NEO - Vivendas do Bosque traz a proposta de um conceito inovador da arquitetura em um espaço com apenas 24 apartamentos, próximo ao Shopping Campo Grande e o Parque das Nações Indígenas.



"Nossa ideia é reunir em um só espaço tudo aquilo que as pessoas procuram em um lugar para viver: segurança, lazer e comodidade. Por isso o número reduzido de apartamentos, para que o morador tenha mais privacidade nos espaços compartilhados, e com tudo o que alguém precisa para sentir-se completo em casa. É um novo conceito de condomínios verticais que estamos trazendo para Campo Grande, que foca na exclusividade", afirma o diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback.



A localização do novo empreendimento também é um diferencial para quem procura investir em qualidade de vida. Próximo ao Parque das Nações Indígenas, o local é ideal para quem gosta de praticar atividade física ao ar livre. A região, de bairro residencial, concentra ainda o Shopping Campo Grande, além de escolas, lojas, bares e restaurantes. O verde e o urbano convivendo lado a lado.



Com três opções de tamanhos, 110 m², 123 m² e 183 m², os apartamentos têm até cinco opções de planta, incluindo a PCD, para pessoas com necessidades especiais, com toda a estrutura adaptada.



A tecnologia utilizada é referência nos grandes centros e tem um destaque especial. O prédio terá infra para tomada de carro elétrico atendendo todas as vagas da garagem, o primeiro empreendimento do Estado a contar com essa solução para todos os moradores. E com a nova realidade, de isolamento social, quem quiser poderá conhecer o espaço em um tour virtual, com três opções de metragens e também do rooftop, que estão disponíveis para visitação no link: www.hvm.com.br/neo, além de contar com atendimento 100% online e assinatura digital.



"O NEO inova, inclusive, nessa forma de vender. O cliente pode conhecer cada detalhe do apartamento, com diferentes opções de plantas e área de lazer no rooftop, sem sair de casa. Todo o processo do atendimento é feito de forma on-line, por whatsapp e meeting por vídeo, incluindo a assinatura do contrato, com total segurança", explica o diretor executivo. Quem preferir conhecer as maquetes do prédio e dos apartamentos de perto, a Central de Decorados está atendendo normalmente, seguindo as normas das organizações de saúde.



O empreendimento valoriza os ambientes compartilhados, para que os moradores tenham tudo ao seu alcance. Alguns destaques são o coworking e o pet park, espaço criado para diversão dos animais de estimação. Para as crianças, brinquedoteca e playground. Além de facilidades como ferramentaria e lavanderia para uso dos moradores. O NEO conta com piscina de borda infinita com vista panorâmica da cidade e dois espaços gourmet, sendo um no térreo e o outro no rooftop.



“Temos, por conceito, apostar no desenvolvimento do Estado. Com tantas mudanças e inovações que o mercado tem nos sugerido, entendemos que são oportunidades para também mostrarmos proatividade e apresentar propostas aderentes ao que o público merece”, afirma Rodolfo Luiz Holsback.



Sobre a HVM

A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há 9 anos no mercado imobiliário, com certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • Em processo o SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).



Serviço

A Central de Decorados fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415. Vivenda do Bosque. O horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda-feira a sábado. Saiba mais informações sobre os empreendimentos no site: www.hvm.com.br ou pelos telefones: (67) 3378-3400 | (67) 99809-9659.