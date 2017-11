Em meio às articulações, relator da Previdência viaja em missão oficial à Europa

Em meio às negociações políticas para votação de um novo texto da reforma da Previdência, o relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), passará nove dias na Europa. O parlamentar baiano embarca nesta sexta-feira, 10, em missão oficial para Alemanha, onde, segundo sua assessoria, participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 23).

Oliveira Maia já anunciou na quinta-feira alguns pontos do novo texto da reforma, que será votado diretamente no plenário da Câmara. O texto, ainda não apresentado oficialmente, deverá contemplar apenas a elevação da idade mínima de aposentadoria para 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos, para mulheres, uma regra de transição e mudança nas regras de aposentadoria de servidores públicos.

De acordo com o relator, nesta semana em que estará fora do País, caberá ao governo articular politicamente a aprovação do novo texto.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem defendido que o presidente Michel Temer chame os líderes partidários individualmente, para resolver as demandas de cada partido da base aliada em relação à possível reforma ministerial que fará.