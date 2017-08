Em meio à recuperação de preços, Bovespa abre em alta

A Bovespa abriu em alta nesta sexta-feira, 18, em dia de recuperação de preços. Na quinta-feira, 17, o indicador fechou abaixo dos 68 mil pontos. A valorização é sustentada por todas as blue chips. Entre essas ações, o destaque é a ON da Vale, que sobe quase 3% diante da valorização de 6,81% do minério de ferro no mercado à vista chinês (porto de Qingdao).

A influência do exterior assumiu viés negativo nos últimos minutos. O petróleo voltou a exibir leve depreciação, depois de ficar boa parte da manhã em alta. As bolsas na Europa seguem em queda, ainda precificando as notícias negativas de quinta, sobretudo o atentado terrorista na Espanha.

As bolsas em Nova York iniciaram os negócios às 10h30 com sinais mistos, como sugeriam os índices acionários futuros desde cedo. Mas, pouco depois, os três índices - inclusive o Nasdaq, que abriu sob sinal positivo - caíam.

Preocupações com incertezas políticas nos EUA e os ataques terroristas na Espanha favorecem a demanda por alguns ativos considerados mais seguros no período da manhã, caso dos Treasuries, do iene e do ouro.

Às 10h30, o Ibovespa subia 0,54% aos pontos. Na máxima, marcara 68.485 pontos em alta de 0,75%. O dólar à vista caía 0,35% aos R$ 3,1657. O DI para janeiro de 2021 marcava 9,49% ante 9,44% na mínima intraday e 9,52% no ajuste de quinta-feira.

Em tempo: Dois dos três investigados na Lava Jato em São Paulo, nas duas novas fases da operação, deflagradas na manhã desta sexta, que tiveram mandados de coerção coercitiva expedidos na capital paulista prestam depoimento neste momento na superintendência da PF em São Paulo.

O terceiro mandado não foi cumprido porque o local em que o investigado foi procurado estava fechado e ele não foi encontrado.

