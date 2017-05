Em meio a aversão a risco no exterior, Bovespa abre em queda

O Índice Bovespa abriu em queda em meio à crise de confiança que paira sobre o governo norte-americano, especialmente sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvido em um suposto vazamento para o governo russo de informações confidenciais. O indicador da Bovespa cai assim como os índices acionários futuros de Nova York e as principais bolsas na Europa.

Perto da abertura nesta quarta-feira, 17, apenas quatro ações da Bolsa brasileira estavam em alta. Às 10h30, as bolsas em Nova York abriram em forte queda. O índice Dow Jones recuava 0,84%.

O movimento "risk off" (aversão a ativos de risco) acontece em meio a incertezas políticas geradas pelo noticiário recente em torno do presidente dos EUA, Donald Trump, que estimulam investidores a buscar ativos considerados mais seguros. Prata, ouro e também o euro e iene estão em alta nesta quarta-feira.

Nesse contexto, às 10h52, o Ibovespa recuava 0,86% aos 68.095,25 pontos. Nenhuma blue chip estava em alta, ainda que o petróleo continuasse subindo nos mercados de Londres (ICE) e de Nova York (Nymex) - fato que, geralmente, influencia positivamente as ações da Petrobras.

No cenário doméstico, o investidor segue atento a novidades na discussão da pauta municipalista, sendo que os prefeitos seguem em Brasília onde é realizada a XX Marcha. À tarde, o presidente Michel Temer se encontra com os presidentes das comissões no Senado para tratar da reforma trabalhista e fechar o calendário de votações.

