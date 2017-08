Em mais uma tentativa de manobra, oposição pede verificação para destaque da TLP

A oposição tenta realizar a última tentativa para atrapalhar a votação do projeto da Taxa de Longo Prazo (TLP). Em tentativa para atrasar a votação do último destaque ao texto principal já aprovado, o requerimento solicita verificação e votação nominal do destaque número 12 apresentado pela própria bancada do PT. Neste momento, deputados debatem o tema e indicam a votação para as bancadas desse requerimento.

Antes, em votação nominal, o plenário da Câmara rejeitou o destaque número 11 apresentado pelo PT. Na votação, 231 votaram pela rejeição e 23 a favor do destaque.

O destaque derrubado pedia a supressão do artigo 12 da MP 777 que cria a nova TLP. O artigo em questão prevê que a nova taxa "poderá ser utilizada em operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários, nas condições estabelecidas, respectivamente, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários".

