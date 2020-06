Em live da Câmara de Comércio do Paraguai, Longen defende cautela na retomada da economia

O presidente da Fiems ainda destacou que não existe uma data específica para definir o pós-Covid-19 e a crise deverá ter um impacto diferenciado em cada setor produtivo - Foto: Divulgação

Ao participar nesta segunda-feira (08) da live “Desafios e Oportunidades Regionais de Integração Produtiva – Capítulo Mato Grosso do Sul”, promovida pela Câmara de Comércio Paraguai e Brasil e que reuniu autoridades dos dois países, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, defendeu a necessidade da mais integração entre paraguaios e brasileiros para a retomada da economia diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para o líder industrial sul-mato-grossense, o momento é uma oportunidade para o alinhamento de ações entre os dois países, pontuando os principais gargalos enfrentados pelo setor privado, tanto do Paraguai como do Brasil. “Acredito que podemos fazer vários encontros de forma virtual, elencando cinco prioridades para discutirmos formas de solucionar esses problemas. As questões de fronteira nos preocupam bastante, principalmente com relação aos feriados prolongados, quando temos caminhões por um longo período presos dos dois lados da fronteira”, afirmou.

O presidente da Fiems ainda destacou que não existe uma data específica para definir o pós-Covid-19 e a crise deverá ter um impacto diferenciado em cada setor produtivo, tanto do Brasil, quanto do Paraguai. “Por isso também é importante essa relação entre Brasil e Paraguai e acredito que devemos olhar para os investimentos em infraestrutura como uma oportunidade para a indústria dos dois países”, completou.

Meios digitais

Na mesma linha, a ministra de Indústria e Comércio do Paraguai, Liz Cramer, defendeu o uso dos meios digitais para promover reuniões e também para fortalecer os negócios. “Acreditamos em um crescimento no comércio eletrônico e estamos trabalhando para desenvolver essa questão. Além disso, temos um plano de ações para a reativação da economia para minimizar os efeitos dessa pandemia, principalmente envolvendo as pequenas empresas com crédito e redução de custos para essas empresas”, declarou.

Entre as ações, destacam-se investimentos em infraestrutura com obras públicas de transporte e saneamento, incluindo as obras relativas à Rota Bioceânica, que ligará o Brasil aos portos do Chile no Oceano Pacífico, passando por Paraguai e Argentina. “Vemos essas ações como oportunidades de empresas brasileiras se consorciarem com empresas paraguaias para essas obras e, assim, ajudar na retomada da economia dos dois países”, acrescentou Liz Cramer.

O senador Nelsinho Trad, que também participou do debate, ressaltou que as relações entre os países vizinhos são prioritárias para o governo brasileiro. “Como sou de Mato Grosso do Sul, considero essencial esse tipo de ação diplomática, que, com certeza, vai trazer ações comerciais entre o Brasil e o Paraguai. Entendo que todos nós sofreremos grandes transformações pós-pandemia e essas relações de confiança, como as que temos entre o Mercosul, serão ainda mais importantes”, salientou.

Rota Bioceânica

Já o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, reforçou a importância da integração entre os setores público e privado dos dois países. “Nesse ponto, quero colocar desafios dessas oportunidades e a integração logística é fundamental e a Rota Bioceânica faz parte dessas grandes oportunidades. Acredito que o fechamento das fronteiras é uma questão momentânea, mas que também é um momento para nos dedicarmos ás ações mais burocráticas, como licitações, verificar leis, como alfândega entre os países do Corredor Bioceânico”, comentou.

Ainda conforme Jaime Verruck, outra grande preocupação são os pequenos investimentos e negócios. “A preocupação do fechamento da fronteira está nesses pequenos negócios e vejo esse debate como de extrema importância para também discutirmos os impactos que eles terão mesmo após a reabertura das fronteiras. Precisamos de uma política de crédito e de reestruturação das cadeias. A integração ocorre, mas precisamos de capacidade para tomar decisões de forma mais rápida”, finalizou.

Também participara da live sobre “Desafios e Oportunidades Regionais de Integração Produtiva – Capítulo Mato Grosso do Sul” o ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, o embaixador do Brasil no Paraguai, Flávio Soares Damico, o vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Didier Olmedo, e o presidente da Câmara de Comércio Paraguai e Brasil, Rubén Jacks.