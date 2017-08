Em linha com valorização das bolsas no exterior, Bovespa avança

A Bovespa abriu em alta e, na máxima intraday, marcou 68.740 pontos em alta de 0,67% na manhã desta terça-feira, 15. A valorização está alinhada com os ganhos desde cedo das bolsas da Europa e nos índices acionários futuros em Nova York, sensíveis à tensão reduzida entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. O mercado à vista em Manhattan também abriu em alta às 10h30.

A cena externa favorável para os mercados de ações contrasta com o noticiário interno, onde a Polícia Federal e a Receita Federal cumprem 153 mandados em operação contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Além disso, a atual gestão das contas públicas brasileiras mantém o investidor em estado de alerta. A equipe econômica prometeu uma trajetória de queda do déficit fiscal, não entregou e ainda se vê num embate em Brasília para definir o rumo da meta para 2017 e 2018.

Como escreveram os analistas da corretora Elite, a equipe coordenada pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, enfrenta a pressão por uma meta de "rombo ainda maior (R$ 170 bilhões) para que possa haver mais gastos em um momento pré eleitoral". "Outro problema que a equipe econômica deve levar em conta é que a receita do Refis, por pressão do Congresso, deve ser mesmo reduzida", escreveram os analistas da Elite.

No câmbio, um fluxo de venda de exportador no mercado à vista tirou a força do dólar ante o real mas de forma tênue. "Tem tido fluxo de venda, mas nada expressivo, porque até mesmo o exportador está na defensiva aguardando o anúncio das metas de 2017 e 2018", afirma o diretor da corretora Correparti, Jefferson Rugik. Na última hora, os juros futuros também perderam força, acompanhando o movimento do dólar

Às 10h44, o Ibovespa subia 0,57% aos 68.671,45 pontos. Quase todas as blue chips colaboravam para a alta do índice, exceto a ON da Vale, que recuava 1,44% nessa terça-feira de fechamento em queda (-1,38%) do minério de ferro no mercado à vista chinês (porto de Qingdao).

Apesar da queda do petróleo, as ações da Petrobras voltaram a subir, depois de alternar-se entre altas e baixas. Dow Jones subia 0,06%.

