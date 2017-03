Em linha com exterior, Bovespa cai impulsionado, sobretudo, por Petrobras

A Bovespa abriu em queda nesta terça-feira, 14, e renovou a pontuação mínima após a abertura do mercado à vista de ações em Nova York. Assim como os correspondentes futuros, os índices Dow Jones e S&P500 abriram com sinal negativo em meio à cautela na véspera do anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano. O dólar sobe perante o real e a maioria das moedas de economias emergentes e ligadas a preços de commodities.

A desvalorização do petróleo ganhou força na última hora, consolidando o movimento de queda visto assim que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulgou seu relatório.

As ações da Petrobras caíam mais de 3%, enquanto a commodity perdia mais de 1% de valor nos mercados futuros de Nova York e de Londres. A Vale devolve uma parte dos ganhos de da segunda-feira, a despeito da valorização da 0,6% do minério de ferro com teor de concentração de 62% de ferro no porto de Tianjin, de acordo com dados do The Steel Index.

Às 10h35, o Ibovespa caía 0,56% aos 65.168,06 pontos. O Dow Jones operava em queda de 0,19%, e o S&P500 recuava 0,31%.

Terceira mais negociada neste início de pregão, a ação da JBS sobe, depois de a companhia ter revertido o prejuízo de R$ 275,1 milhões registrado no quarto trimestre de 2015 e anotado lucro líquido de R$ 693,9 milhões entre outubro e dezembro do ano passado. O Ebitda ajustado ficou em R$ 3,112 bilhões nos últimos três meses do ano passado, com pequeno recuo de 0,6%.

O lucro da JBS no quarto trimestre ficou 5,07% abaixo da média da Prévia Broadcast. O Ebitda ajustado no período também foi menor do que as estimativas das instituições, de R$ 3,427 bilhões.

