Em linha com exterior, Bovespa abre em alta puxada por Vale

A Bovespa inicia o pregão desta segunda-feira, 13, em alta, conduzida principalmente pela valorização de mais de 4,0% das ações da Vale, mas a Petrobras também ajuda. Em linha com os ganhos vistos na Europa e no pré-mercado em Nova York, o Ibovespa exibia avanço de 0,73%, aos 66.609,75 pontos, perto das 10h50.

No caso da Vale, que lidera os ganhos do índice à vista, os papéis são beneficiados pela valorização do preço do minério de ferro, que atingiu o maior valor em mais de dois anos. A matéria-prima negociada no porto de Tianjin subiu 5,5% no mercado à vista chinês, para US$ 91,8 a tonelada seca, segundo dados do The Steel Index.

Já as ações da Petrobras avançam perto de 2,0%, a despeito da fraqueza do petróleo no exterior. De qualquer forma, os contratos futuros da commodity reduziram perdas após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informar que reduziu sua produção em 890 mil barris por dia em janeiro, cumprindo cerca de 90% da meta de corte estabelecido em acordo fechado no fim do ano passado.

