Em leilão de SPEs, Equatorial conquista lote I com proposta ao lance mínimo

A Equatorial Energia levou o lote I do leilão de participações da Eletrobras em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) com proposta ao valor mínimo estabelecido no edital para o empreendimento, de R$ 277.484.856,19.

O lote é composto por 49% da Integração Transmissora de Energia S.A. (INTESA), na qual a Equatorial já é sócia com 51%.

O grupo de energia chegou a tentar uma negociação dessa fatia diretamente, antes da divulgação do edital para o certame, mas o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou que o ativo fosse ofertado no leilão.

No total, estão sendo ofertadas 71 participações, reunidas em 18 diferentes lotes, que somam valor mínimo de R$ 3,1 bilhões. O leilão acontece na B3, nesta quinta-feira, 27, na capital paulista.