Em feira da UCDB, Longen fala sobre futuro do emprego com avanço da Indústria 4.0

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, foi o principal palestrante do evento de abertura da 9ª Feira de Negócios da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), promovida pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis da instituição. Durante a palestra, realizada nessa terça-feira (9), ele abordou aspectos relativos ao cenário econômico nacional, à estrutura do Sistema Fiems, à participação de trabalhadores com curso superior do setor industrial do Estado e ao futuro do emprego com o avanço da “Indústria 4.0”.

“Uma das minhas filhas formou-se em Administração nesta Universidade, então foi um grande prazer falar para os acadêmicos. Fiz questão de contar um pouco da minha história como empresário e como presidente do Sistema Fiems, pois acredito que pode servir de inspiração a esses jovens que ainda têm toda a vida profissional pela frente”, declarou Sérgio Longen.

O presidente ainda falou sobre economia e trabalho. “Também quis passar uma mensagem positiva, de otimismo aos estudantes. A crise vai passar, a turbulência vai passar. A economia já está em processo de retomada do crescimento, a inflação está controlada, o consumo voltou a avançar. Além disso, vivemos uma fase de modernização dos serviços industriais, que chamamos de Indústria 4.0, em que a automatização de processos é protagonista. Portanto, terá espaço nesse novo cenário os profissionais mais qualificados, especialmente, os das áreas relacionadas à gestão, mídia e criatividade”, detalhou.

Segundo Lucélia Tashima, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Sérgio Longen foi convidado para conduzir a palestra de abertura da Feira de Negócios pelo que ele representa em nível organizacional. “Tanto a Fiems como o próprio presidente são referência nesse quesito. Além disso, abordou com propriedade perspectivas possíveis de trabalho para os acadêmicos que estão prestes a terminar o curso”, declarou.

Para a coordenadora do curso de Administração, Maria Aparecida Canale Balduino, a Feira de Negócios possibilita a integração entre mercado e aluno. “São três dias de evento, em que 500 acadêmicos dos dois cursos podem sentir a relação dos profissionais com o mercado. Isso é muito positivo do ponto de vista acadêmico”, afirmou.

As acadêmicas Mônica Lima Ferreira, de Administração, e Célia Moraes de Sousa, de Ciências Contábeis, encaram a Feira de Negócios como uma importante oportunidade para conhecer a atuação de diversas empresas. “Estou no 7º semestre do curso e quanto mais informações eu obtiver, melhor. A palestra do presidente da Fiems, por exemplo, apresentou uma série de possibilidades profissionais que costumam passar despercebidas”, avaliou Célia de Sousa.

Para João Gabriel Oliveira, acadêmico de Administração, quem já tem um foco empresarial definido pode se beneficiar ainda mais do evento. “Minha família é proprietária de um supermercado, por isso decidi cursar Administração. Então participo da Feira de Negócios com especial atenção a expositores de segmentos que podem agregar à nossa empresa”, falou.

A estudante de Administração Ana Keine Chalega trabalha como encarregada de limpeza na própria UCDB. Para ela, o evento ajuda a visualizar oportunidades profissionais que não eram consideradas. “O setor industrial, por exemplo. Muita gente não se dá conta que ele é responsável por fazer a roda da economia girar aqui no Estado. É um nicho de mercado muito interessante”, avaliou.

IEL

Ao fim da palestra, Longen ainda visitou as dependências da Feira de Negócios, inclusive o estande do IEL, montado para cadastrar estudantes e oferecer vagas de estágio. O superintendente do Instituto, José Fernando do Amaral, acompanhou a visita. “Fico muito feliz em ver o presidente falando para uma turma tão grande e especial de alunos. Também não poderíamos deixar de montar esse estande, cientes do público que o evento atrai e da relevância dos serviços prestados pelo IEL”, frisou José Fernando.

Comentários