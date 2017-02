Em evento sobre MCMV Temer diz que governo tem feito trabalho 'consistente'

O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 6, em cerimônia no Palácio do Planalto, que, na sua avaliação, o governo tem feito um trabalho "consistente" e "coerente", mas que tem consciência de que não dá para dizer "que todos os problemas estão resolvidos". "2017 chegou com boas noticias e com bom prognóstico", afirmou, em lançamento de novas medidas do Minha Casa Minha Vida. Segundo Temer, que destacou que a inflação está no centro da meta e os juros caindo, a crise "está dando lugar para melhoria da confiança". Ele ressaltou ainda que o investimento estrangeiro tem se intensificado, balança comercial obteve superávit. "A inadimplência recuou, não só das pessoas como das empresas", afirmou.

De acordo com o presidente, há sinais de que crescimento econômico "pode voltar logo no começo deste ano". Ele garantiu ainda que, no último trimestre deste ano, "teremos seguramente a redução do desemprego". "Não queremos dizer que todos os problemas estão resolvidos, mas o trabalho que estamos fazendo é consistente", reforçou.

Temer disse que houve interação de trabalhos em vários ministérios para que o governo pudesse apresentar reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, e disse que as medidas visam à geração de emprego. "Não é a primeira vez que reunimos esse grupo, neste salão, sempre com resultados muito promissores", afirmou, destacando que os participantes do evento de hoje são pessoas que "se empenham para que o Brasil dê certo".

Estímulo

Temer disse ainda que o governo está estimulando o setor da construção civil, que é um dos mais produtivos do País, e apontando para responsabilidade social do governo. Ele destacou em seu discurso ainda o projeto que estipulou o teto dos gastos públicos pelos próximos 10 anos e disse que o governo tem "feito o possível para distribuir ordem às contas públicas". "O projeto do teto busca um resultado no prazo de dez anos. Não é um projeto populista, que visa sempre fim eleitorais, mas é um projeto popular, que pensa no futuro do povo", afirmou.

Ao exaltar a possibilidade de o setor gerar emprego, Temer disse que o objetivo do seu governo é "deixar uma obra firme que resista ao futuro". "Nessa cerimônia de hoje assentamos mais uma camada de tijolos", afirmou.

O presidente disse ainda que o MCMV nunca ficou paralisado, e que o governo está "até ampliando". Ao convidar os ministros para visitas à entrega de casas, Temer disse ainda que verificou a emoção daqueles que recebem as chaves. "Eles chegam às lágrimas."

Ressaltando que ainda precisará de acerto com o Poder Judiciário, Temer disse que o governo também está cuidando da regularização fundiária urbana.

Ao fim do discurso, com tom otimista, Temer reafirmou ter a certeza de que em 2017 o País vai derrotar a recessão, retomar o crescimento e gerar emprego. "As condições para a virada estão reunidas", disse. "O governo tem coerência, o governo tem força e o Brasil tem rumo", finalizou.

