Em dia de recuperação de preços domésticos, Ibovespa tenta manter alta

O dólar segue recuando ante o real, num ajuste à alta de ontem e também diante de perspectiva de fluxo financeiro - Foto: Reprodução

O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira, 8, e busca recuperar parte das perdas (-1,93%) da segunda-feira, 7, quando retrocedeu ao nível de mais de um mês atrás. A alta é, contudo, intimidada pela abertura em queda das bolsas americanas em Nova York.

O desempenho de recuperação no mercado de ações brasileiro também é reproduzido no câmbio. O dólar segue recuando ante o real, num ajuste à alta de ontem e também diante de perspectiva de fluxo financeiro.

Da agenda doméstica, há expectativa quanto à reunião dos governadores em Brasília, que começou no período da manhã. Eles discutem temas do pacto federativo. Dos 27 governadores, apenas os titulares de Alagoas, Ceará e Pará não estão presentes, de acordo com a assessoria do governo do Distrito Federal.

Um dos impasses discutidos é a distribuição dos recursos do megaleilão do pré-sal. O Congresso ainda não definiu quais serão os critérios do repasse do dinheiro para governadores e prefeitos. A medida é uma das condições para o Senado concluir a votação da reforma da Previdência

Também em Brasília, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou que a oportunidade para o pré-sal é agora. "Não podemos deixar passar", afirmou o executivo em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. "A tendência é que demanda por petróleo cresça menos; até caia no futuro", disse o presidente da estatal.

Ele também afirmou que a companhia pretende usar os recursos levantados com a venda de oito refinarias para acelerar os investimentos na exploração do pré-sal que, segundo ele, trará mais retorno à empresa.

O presidente de outra estatal, a Caixa, confirmou que está em estudo redução do porcentual cobrado pela Caixa no FGTS. "A redução de taxa de gestão do FGTS será discutida com o ministro da Economia, Paulo Guedes", afirmou Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Ele também disse que o "risco de separar gestão do FGTS é cada lugar ter um custo".

Às 10h40, o Ibovespa subia 0,09% aos 100.664,46 pontos. O dólar à vista caía 0,36% aos R$ 4,0897. O DI para janeiro de 2021 caía a 4,83% ante 4,78% no ajuste de ontem.

Em Nova York, os índices acionários abriram em forte queda por conta da postura defensiva do investidor sobre o impasse EUA-China, entre outros fatores.

O estresse acontece por conta de promessas de retaliação entre os dois gigantes do comércio global antes da retomada das conversas nesta quinta-feira. As promessas aconteceram depois Washington enquadrar oito empresas chinesas por suposta violação de direitos de minorias muçulmanas.