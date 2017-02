Em dia de realização de lucros, Bovespa abre em queda

O Ibovespa abriu em queda e renovou a pontuação mínima em um dia de realização de lucros, agenda fraca e véspera de feriado nos Estados Unidos. Apesar disso, o indicador acumula alta de mais de 2% na semana e ao redor de 12% nessas seis primeiras semanas de 2017.

Como escrevem os analistas da Guide Investimentos, o "exterior não dá suporte aos ativos locais. O petróleo segue em queda nos mercados futuros de Nova York e de Londres. A maioria das bolsas europeias continua com sinal negativo, e o dólar sobe ante todas as principais moedas emergentes - entre elas, o real - e a maioria das divisas de economias desenvolvidas.

Ainda que a tendência para a Bolsa brasileira continue sendo de alta segundo analistas gráficos e fundamentalistas, há elementos novos no cenário doméstico que absorvem a atenção do investidor. Um deles é a tramitação da reforma da Previdência. Se a proposta não for aprovada de forma que realmente contribua para o equilíbrio fiscal, a PEC do teto dos gastos públicos pode vir a ver neutralizado seu valor e importância tão festejados pelo mercado.

"Embora seja claro que o texto base mudará, será preciso acompanhar as discussões, atentos às desfigurações da proposta. Este é, sem dúvidas, um ponto importante para continuarmos a construir a tal 'ponte - ou pinguela - para o futuro', escrevem os analistas da Guide. Emendas à proposta de emenda constitucional já foram apresentadas por deputados ligados ao governo.

Às 10h23, o Ibovespa caía 0,44% e marcava mínima aos 67.513,48 pontos.

