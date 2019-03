Em dia de protestos contra reforma, #LutePelaSuaAposentadoria lidera no Twitter

Em dia marcado por convocações de centrais sindicais para protestos contra a reforma da Previdência em todo o País, a hashtag #LutePelaSuaAposentadoria aparece em primeiro lugar nos tópicos mais citados no Twitter Brasil.

As principais postagens são encabeçadas por líderes da esquerda, como o senador Humberto Costa (PE). "Posso dizer, com quase toda certeza, que essa reforma da Previdência enviada por Bolsonaro é uma proposta natimorta, dada a imensa oposição que encontra até mesmo dos principais aliados do presidente da República", escreveu em sua conta oficial no Twitter.

Já o PCdoB publicou uma lista com cinco motivos para rejeitar a proposta e relembra as consequências da adoção do regime de capitalização da Previdência pelo Chile. "Vc sabe onde foi aplicado o regime de capitalização da Previdência proposto por Bolsonaro? No Chile, durante a sangrenta ditadura de Pinochet. A miséria fez do país o campeão sul-americano de suicídio entre idosos", publicou a página oficial do partido.

As manifestações acontecem após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), responsável por articular a aprovação da proposta na Casa, ameaçar abandonar a busca de votos para a reforma. Isso depois de o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) fazer uma publicação no Twitter com fortes críticas a Maia.

Em São Paulo, há relatos de paralisações de linhas de ônibus na cidade de São Paulo e, no fim do dia, está previsto um protesto na frente do Masp, na Avenida Paulista, às 17 horas.