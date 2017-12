Em dia de avanço no Brexit, maioria das Bolsas da Europa fecha em alta

O avanço das negociações em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, impulsionaram os mercados acionários do Velho Continente, dando apoio para a alta de 1% da Bolsa de Londres nesta sexta-feira, 8. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou em 389,45 pontos, ganho diário de 0,79% e semanal de 1,43%.

O otimismo já vinha desde a abertura dos mercados europeus, embalado pelo acordo fechado entre a UE e o Reio Unido após seis meses de tensas negociações. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, fizeram o anúncio logo cedo em Bruxelas.

Segundo Juncker, a equipe de negociadores europeus irá agora recomendar formalmente que os líderes da UE concordem em avançar para a segunda fase das conversas do Brexit quando se reunirem na próxima semana. "Acredito que agora alcançamos o progresso que precisávamos", declarou Juncker.

O acordo sobre os termos do divórcio, que inclui um acerto financeiro pelo Brexit, os futuros direitos de cidadãos residentes no Reino Unido e evitar a restauração de uma "fronteira dura" na Irlanda, significa que autoridades da UE provavelmente concordarão que as discussões sigam adiante.

O texto abre caminho também para que o diálogo avance para um futuro pacto comercial, tirando as dúvidas que poderiam afetar tanto a economia britânica quando a do bloco comum.

Desta forma, os investidores comemoraram tanto na ilha britânica quanto na parte continental. Em Londres, o índice FTSE-100 terminou em 7.393,96 pontos, alta diária de 1% e semanal de 1,28%. Destaque para a subida das ações de empresas de mineradoras - Anglo American avançou 1,56% e Glencore saltou 2,22%.

O avanço de mineradoras ocorreu em reação ao avanço bem mais do que o esperado em novembro das exportações e importações na China. O setor de siderurgia também foi ajudado no continente. Em Paris, as ações da ArcelorMittal subiram 1,06%. O índice acionário CAC-40 terminou em alta de 0,28%, aos 5.399,09 pontos. Na semana, o salto foi de 1,55%.

Na Alemanha, o Partido Social Democrata (SPD) afirmou que irá conversar com a aliança conservadora da chanceler Angela Merkel para formar uma possível coalizão de governo. Com isso, a Bolsa de Frankfurt encerrou em 13.153,70 pontos, ganho no dia de 0,83% e na semana de 2,27%.

A Bolsa de Madri fechou em alta diária de 0,57% e semanal de 2,34%, aos 10.321,10 pontos. A de Milão subiu 1,40% na sexta-feira e 3,02% na semana, aos 22.773,80 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 0,58%, para 5.360,26 pontos. Na semana, a alta foi de 0,18%.